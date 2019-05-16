В аеропорту Дубая розбився гвинтовий літак, є загиблі

Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великобританії, виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.

Розслідування триває. Повітряний рух в аеропорту нормалізувався.

Раніше повідомлялося, що на Гавайських островах в результаті аварії туристичного вертольота загинули люди. Туристичний вертоліт Robinson R44 розбився в житловому районі округу Гонолупу. В результаті інциденту загинули 3 людини - пілот і двоє пасажирів.

РБК-Україна писало, що у Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік, які були на борту. Вертоліт належав Збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.

Також повідомлялося, що в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія приватного легкомоторного літака.