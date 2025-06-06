В аеропорту Брянська в РФ пролунали потужні вибухи

Нагадаємо, що просто зараз в тимчасово окупованому Криму оголосили сигнал тривоги. Окупанти скаржаться на ракетну атаку на півострів.

До слова, 1 червня СБУ здійснила історична та безпрецедентну атаку на російські аеродроми. Операцію під назвою "Павутина" готували півтора роки.

Служба безпеки FPV-дронами вдарила по російських авіабазах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Метою операції було ураження літаків стратегічної авіації, якими росіяни б'ють по Україні.