В аэропорту Брянска в РФ прогремели мощные взрывы

Вечером 5 июня жители Брянска сообщили о серии мощных взрывов над городом, а также о пожаре в районе местного аэродрома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.
Так, в ночь на 5 июня жители российского Брянска сообщили о серии громких взрывов над городом.
Взрывы прогремели около 23:30. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе местного аэродрома после взрывов.
Так называемые российские военкоры жалуются, что, вероятно, целью могла стать установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которая вероятно размещалась на территории аэродрома.
На момент публикации российские власти официально не комментировали ситуацию. В то же время местные паблики и военкоры активно обсуждают вероятную атаку БПЛА по аэродрому.
Отметим, что удар по Брянску это не первый подобный инцидент. Еще бы, город расположен вблизи украинской границы, а потому неоднократно становился объектом атак беспилотников.
Напомним, что прямо сейчас во временно оккупированном Крыму объявили сигнал тревоги. Оккупанты жалуются на ракетную атаку на полуостров.
К слову, 1 июня СБУ осуществила историческую и беспрецедентную атаку на российские аэродромы. Операцию под названием "Паутина" готовили полтора года.
Служба безопасности FPV-дронами ударила по российским авиабазам "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Целью операции было поражение самолетов стратегической авиации, которыми россияне бьют по Украине.