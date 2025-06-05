У Криму оголошено тривогу, росіяни скаржаться на ракетну атаку
Росіяни оголосили сигнал тривоги в тимчасово окупованому Криму. Окупанти скаржаться на ракетну атаку на півострів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та самопроголошеного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.
За даними "Кримського вітру" на півострові оголошено тривогу. При цьому у Феодосії, Заозерному та низці інших населених пунктів було чути вибухи.
Развожаєв же вдруге за вечір повідомив про сигнал тривогу у Севастополі. Однак перед цим він заявляв, що у місті все спокійно, а те що чують місцеві - тренування російського флоту із застосуванням різних видів зброї.
Російські Telegram-канали традиційно заявили, що Крим атакують невідомі дрони та ракети.
СБУ атакували Кримський міст 3 червня
Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.
За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.