ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Криму оголошено тривогу, росіяни скаржаться на ракетну атаку

Четвер 05 червня 2025 22:35
UA EN RU
У Криму оголошено тривогу, росіяни скаржаться на ракетну атаку Ілюстративне фото: росіяни скаржаться на ракетну атаку на Крим 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни оголосили сигнал тривоги в тимчасово окупованому Криму. Окупанти скаржаться на ракетну атаку на півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та самопроголошеного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

За даними "Кримського вітру" на півострові оголошено тривогу. При цьому у Феодосії, Заозерному та низці інших населених пунктів було чути вибухи.

Развожаєв же вдруге за вечір повідомив про сигнал тривогу у Севастополі. Однак перед цим він заявляв, що у місті все спокійно, а те що чують місцеві - тренування російського флоту із застосуванням різних видів зброї.

Російські Telegram-канали традиційно заявили, що Крим атакують невідомі дрони та ракети.

СБУ атакували Кримський міст 3 червня

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
У рятувальника залишилась тільки донька. Все, що відомо про масовану атаку на Прилуки
У рятувальника залишилась тільки донька. Все, що відомо про масовану атаку на Прилуки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках