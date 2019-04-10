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В Киевской области задержали российского "вора в законе"

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 23:44
В Киевской области задержали российского "вора в законе"
Фото: Вячеслав Аброськин (из открытых источников)

Задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании

В Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы национальной полиции Вячеслава Аброськина.

Он отметил, что "Батыр Бухарский" разыскивается правоохранительными органами Испании.

"Сегодня работники Департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного "немощного" - российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации", - написал он.

По его словам, задержанный, рассчитывая на украинское законодательство, сбежал для дальнейшего проживания в Украине.

"Батыр Бухарский" коронован был в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", - добавил он.

 

Сегодня сотрудники Департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного «немощного» -...

Опубликовано Vyacheslav Abroskin Среда, 10 апреля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве работники Департамента стратегических расследований Нацполиции в субботу, 15 декабря, задержали очередного "вора в законе", гражданина Грузии по кличке "Темо Сухумский".

Как писало РБК-Украина, в августе в Киевской области задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский".

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