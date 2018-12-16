В Португалии в результате крушения медицинского вертолета погибли 4 человека

Фото: на месте происшествия (CMTV)

Вертолет перевозил 76-летнего пациента в больницу

В Португалии в ночь на воскресенье, 16 декабря, разбился вертолет скорой помощи, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального института неотложной помощи.

"Около 1:30 (3:30 по Киеву) был обнаружен вертолет неотложной медицинской помощи, который числился пропавшим. К сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Вертолет Agusta A109S было обнаружено в горах Серра-де-Пиаш в муниципалитете Валонгу.

Отмечается, что он летел при неблагоприятных погодных условиях, но причины крушения пока неизвестны.

Фото: на месте крушения вертолета в Португалии

Как сообщают местные СМИ, вертолет перевозил 76-летнего пациента, страдавшего от проблем с сердцем, в больницу Санто-Антонио в Порту. Кроме него на борту находились пилот, врач и медсестра.

В поисках вертолета приняли участие 23 единицы техники и 72 человека.

Напомним, в Украине в Житомирской области в субботу, 15 декабря, во время захода на посадку разбился военный самолет Су-27.