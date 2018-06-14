В аэропорту "Борисполь" произошла чрезвычайная ситуация

Взлет Boeing 767-300ER проходил в сложных погодных условиях

В аэропорту "Борисполь" в Киеве произошла чрезвычайная ситуация. Об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"Самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев-Тель-Авив, вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 20:03 14 июня. Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все пассажиры доставлены в терминал. Вылет рейса планируется в 23:30.

"В 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту "Борисполь". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - отметили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов до 1:00 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo.