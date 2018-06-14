В аеропорту "Бориспіль" сталася надзвичайна ситуація

Зліт Boeing 767-300ER проходив у складних погодних умовах

В аеропорту "Бориспіль" в Києві сталася надзвичайна ситуація. Про це йдеться у повідомленні на сторінці МАУ у Facebook.

"Літак Boeing 767-300ER, що виконував рейс PS777 Київ-Тель-Авів, вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 20:03 14 червня. Зліт проходив у складних погодних умовах, на фінальному етапі набору висоти параметри двигуна мали тенденцію до перевищення експлуатаційних лімітів. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, повідомивши диспетчерів про позапланову посадку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі пасажири доставлені в термінал. Виліт рейсу планується о 23:30.

"О 20:38 повітряне судно успішно приземлилося в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" закрили на 5 годин до 1:00 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo.