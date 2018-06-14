Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В аеропорту "Бориспіль" сталася надзвичайна ситуація

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 23:28
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНИАН)
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНИАН)

Зліт Boeing 767-300ER проходив у складних погодних умовах

В аеропорту "Бориспіль" в Києві сталася надзвичайна ситуація. Про це йдеться у повідомленні на сторінці МАУ у Facebook.

"Літак Boeing 767-300ER, що виконував рейс PS777 Київ-Тель-Авів, вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 20:03 14 червня. Зліт проходив у складних погодних умовах, на фінальному етапі набору висоти параметри двигуна мали тенденцію до перевищення експлуатаційних лімітів. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, повідомивши диспетчерів про позапланову посадку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі пасажири доставлені в термінал. Виліт рейсу планується о 23:30.

"О 20:38 повітряне судно успішно приземлилося в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" закрили на 5 годин до 1:00 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo.

Вибух у Києві: у поліції повідомили подробиці У Києві 23 червня буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду
Теги публікації: Київ, Борисполь, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся