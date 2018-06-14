Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Аэропорт "Киев" закрыли из-за инцидента с самолетом

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 22:51
Фото: аэропорт "Киев" (iev.aero)
Фото: аэропорт "Киев" (iev.aero)

Аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов

Аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов до 1:00 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Об этом говорится на официальной странице аэропорта в Facebook.

Так, в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

"На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Как отмечается, было принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.

 

Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за...

Опубликовано Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport 14 июня 2018 г.

Напомним, в среду, 6 июня, состоялся первый прямой авиарейс из Киева в Торонто (Канада). По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.

Взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности Из-за взрыва машины в Киеве пострадали четверо детей
Теги публикации: Киев, аэропорт, закрытие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь