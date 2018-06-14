Аэропорт "Киев" закрыли из-за инцидента с самолетом

Аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов

Аэропорт "Киев" закрыли на 5 часов до 1:00 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Об этом говорится на официальной странице аэропорта в Facebook.

Так, в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

"На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Как отмечается, было принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.

Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за... Опубликовано Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport 14 июня 2018 г.

Напомним, в среду, 6 июня, состоялся первый прямой авиарейс из Киева в Торонто (Канада). По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.