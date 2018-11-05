В аэропорту "Борисполь" назвали сроки строительства новой взлетной полосы

Фото: Павел Рябикин (РБК-Украина)

Новая взлетная полоса в "Борисполе" может появиться в 2022 году

Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Борисполь" планируют построить до 2022 года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, в ноябре будет завершено технико-экономическое обоснование проекта. Рябикин отметил, что китайские инвесторы готовы привлечь на строительство полосы около 280-300 млн долларов.

"Следующий год уйдет на проектирование. А строительство займет два-три года. То есть проект будет реализован в 2022 году", - подчеркнул Рябикин.

Он также добавил, что новая полоса будет размещена возле терминала F и заменит полосу, которая была построена еще во времена СССР. В то же время последняя будет служить технологической площадкой и сможет принимать самолеты в случае аварийной посадки.

"Кроме того, аэропорт продолжит эксплуатацию взлетно-посадочной полосы возле терминала D. Таким образом, у нас будет две действующие полосы и одна неработающая", - сказал Рябикин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в реконструкцию украинских аэропортов, по оптимистическому сценарию, могут вложить до 1 млрд евро. Власти намерены получить эти средства за счет грантов от ЕС или кредитов от международных финансовых организаций и национальных фондов стран-партнеров.

На прошлой неделе также сообщалось, что в правительстве разрабатывают программу поддержки украинских авиакомпаний.