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В аеропорту "Бориспіль" назвали терміни будівництва нової злітної смуги

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 09:28
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)

Нова злітна смуга в "Борисполі" може з'явитися в 2022 році

Нову злітно-посадкову смугу в аеропорту "Бориспіль" планують збудувати до 2022 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, в листопаді буде завершено техніко-економічне обґрунтування проекту. Рябікін зазначив, що китайські інвестори готові залучити на будівництво смуги близько 280-300 млн доларів.

Наступний рік піде на проектування. А будівництво займе два-три роки. Тобто проект буде реалізований в 2022 році", - підкреслив Рябікін.

Він також додав, що нова смуга буде розміщена біля терміналу F і замінить смугу, яка була побудована ще за часів СРСР. У той же час остання буде служити технологічним майданчиком і зможе приймати літаки у разі аварійної посадки.

"Крім того, аеропорт продовжить експлуатацію злітно-посадкової смуги біля терміналу D. Таким чином, у нас буде дві діючі смуги і одна непрацююча", - сказав Рябікін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в реконструкцію українських аеропортів, за оптимістичним сценарієм, можуть вкласти до 1 млрд євро. Влада має намір отримати ці кошти за рахунок грантів від ЄС або кредитів від міжнародних фінансових організацій та національних фондів країн-партнерів.

Минулого тижня також повідомлялося, що в уряді розробляють програму підтримки українських авіакомпаній.

 

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