В правительстве разрабатывают программу поддержки украинских авиакомпаний

Иллюстративное фото (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)

МИУ и Кабмин готовят программу, чтоб можно было удешевить лизинг самолетов для украинских авиаперевозчиков

Министерство фраструктуры вместе с Кабинетом министров разрабатывают программу для пожержки развитися авиакомпаний Украины. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина в материале "В погоне за пассажиром: как и почему ужесточилась конкуренция на украинском авиарынке"

По словам чиновника, у Мининфраструктуры есть уже видение развития авиарынка.

"Мы сейчас работаем совместно с Кабмином над разработкой программы поддержки отечественных авиакомпаний для того, чтобы можно было удешевить лизинг самолетов для украинских авиаперевозчиков, в частности, самолетов "Антонов", - сообщил Омелян.

Также он добавил, что министерство не видит активного развития рынка авиаперевозок без новых аэродромов.

"Через два года мы достигнем максимума по возможному обслуживанию пассажиропотока в государственных аэропортах Борисполя и Львова. Поэтому уже сейчас необходимо думать, что будет дальше", - считает Омелян.

Министр уточнил, что сейчас за средства госбюджета достраивается аэропорт в Одессе.

"Мне важно, чтобы летом следующего года самолеты полетели с новой взлетно-посадочной полосы в этом городе. Кроме того, мы видим, что и за счет муниципальных органов власти финансируется восстановление аэропортов. В результате, если в 2015 году в Украине было пять-шесть действующих аэропортов, то сейчас рейсы осуществляются почти в 12. Но и этого недостаточно. Украина может и должна летать больше", - подчеркнул Омелян.

Напомним, в Мининфраструтуры считают, что для обеспечения конкуренции в сфере внутрненних пассажирских авиаперевозок необходимо, чтобы на украинский рынок вышли еще минимум две-три авиакомпании.