В аэропортах из-за выборов ожидаются очереди

Накануне выборов в Украине в аэропортах ожидаются очереди. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Государственной пограничной службы.

В частности, пограничники просят обратить внимание, что накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из них прибывает через аэропорты в Киеве.

"Соответствующие службы делают все обходимо, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможные задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в гражданской сети "ОПОРА" сообщили, что в день выборов в Украине 31 марта проголосовать в Донецкой области смогут 47 тыс. украинских военных. Для этого сформировали 65 избирательных участков в базовых лагерях военных подразделений, которые сегодня служат на передовой.

Отметим, по данным украинской разведки, спецслужбы России готовят серию провокаций на избирательных участках в восточных регионах Украины, которые граничат с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.