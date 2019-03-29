В аеропортах через вибори очікуються черги

Напередодні виборів в Україні в аеропортах очікуються черги. Відповідне попередження розміщено на сайті Державної прикордонної служби.

Зокрема, прикордонники просять звернути увагу, що напередодні виборів до Україну приїжджає кілька тисяч журналістів і представників моніторингових місій. Більшість з них прибуває через аеропорти в Києві.

"Відповідні служби роблять все необхідне, щоб пришвидшити перетин кордону, однак можливі затримки. Просимо з розумінням ставитися до ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що в день виборів в Україні 31 березня проголосувати в Донецькій області зможуть 47 тис. українських військових. Для цього сформували 65 виборчих дільниць у базових таборах військових підрозділів, які сьогодні служать на передовій.

Відзначимо, за даними української розвідки, спецслужби Росії готують серію провокацій на виборчих дільницях в східних регіонах України, які межують з тимчасово окупованими Росією територіями Донецької і Луганської областей.