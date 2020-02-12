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В аэропортах из-за коронавируса дежурят бригады медпомощи, - Минздрав

Новости » Общество   

Бригады будут доставлять в медучреждения пассажиров с подозрением на коронавирус

В аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, в украинских аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. В частности, в международном аэропорту "Борисполь" дежурят две бригады медиков.

"Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропортах. Закреплены за аэропортом "Борисполь", например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного в госпитальную базу с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, позволяющими локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины", - пояснил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки эвакуации украинских граждан из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Глава правительства отметил, что эвакуация граждан Украины вопрос нескольких ближайших дней.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 февраля число умерших от вспышки коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее.

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