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Гончарук назвал сроки эвакуации украинцев из Уханя

Новости » Политика     12.02.2020 - 14:50
Гончарук назвал сроки эвакуации украинцев из Уханя
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Эвакуация из Уханя является вопросом нескольких дней

Эвакуация граждан Украины из Уханя из-за вспышки коронавируса в Китае является вопросом нескольких дней. Об этом на брифинге заявил премьер- министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эвакуация является вопросом нескольких ближайших дней.

"Это вопрос дней, у нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые может быть осуществлена эвакуация. Готовится схема размещения, там много технических моментов… Есть несколько вариантов, мы определяемся с тем, какой из них лучших. Как только мы убедимся, что инфекция не будет распространена в Украине, сразу проведем эвакуацию", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономики рассматривает два сценария влияния коронавируса на Украину.

Согласно по первому сценарию, влияние на экономику Украины может оказаться минимальным и не вызовет значительных изменений в структуре финансов, производства и потребления. По второму сценарию для Украины могут быть как позитивные, так и негативные последствия.

По состоянию на 12 февраля число умерших от вспышки коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее.

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Новости Украины КитайэвакуациявирусАлексей Гончарук
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