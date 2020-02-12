В аэропортах из-за коронавируса дежурят бригады медпомощи, - Минздрав

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бригады будут доставлять в медучреждения пассажиров с подозрением на коронавирус

В аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, в украинских аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. В частности, в международном аэропорту "Борисполь" дежурят две бригады медиков.

"Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропортах. Закреплены за аэропортом "Борисполь", например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного в госпитальную базу с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, позволяющими локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины", - пояснил он.

Круглый стол “Коронавирус. Социальное и экономическое измерение”. Смотрите трансляцию круглого стола “Коронавирус. Социальное и экономическое измерение”. Участники: - Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины; - Федор Лапий, иммунолог и эксперт МОЗ Украины; - Владимир Курпита, директор Центра общественного здоровья в 2018-2019 годах; - Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии; - Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова. Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Среда, 12 февраля 2020 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки эвакуации украинских граждан из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Глава правительства отметил, что эвакуация граждан Украины вопрос нескольких ближайших дней.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 февраля число умерших от вспышки коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее.