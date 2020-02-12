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В аеропортах через коронавірус чергують бригади меддопомоги, - МОЗ

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 16:02
В аеропортах через коронавірус чергують бригади меддопомоги, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бригади доставлятимуть до медзакладу пасажирів з підозрою на коронавірус

У аеропортах України у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу чергують бригади екстреної медичної допомоги. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час круглого столу, передає РБК-Україна.

За словами Ляшка, в українських аеропортах почали працювати посилені режими санітарно-карантинних підрозділів. Зокрема, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" чергують дві бригади медиків.

"Посилена бригада медичних пунктів в аеропортах. Закріплено за аеропортом "Бориспіль", наприклад, дві бригади екстреної медичної допомоги, які будуть відвозити потенційного хворого до госпітальної бази з інфекційним стаціонаром, з інфекційними боксами, які дозволять локалізувати хворобу і не дозволить поширитись на території України", - пояснив він.

Круглий стіл “Коронавірус. Соціальний та економічний вимір”.

Дивіться трансляцію круглого столу “Коронавірус. Соціальний та економічний вимір”. Учасники: - Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я України; - Федір Лапій, імунолог и експерт МОЗ України; - Владимир Курпіта, директор Центра громадського здоров’я у 2018-2019 роках; - Марія Репко, заступник директора Центра економічної стратегії; - Василь Юрчишин, директор економічних та соціальних програм Центра Разумкова.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 12 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав терміни евакуації українських громадян з охопленого коронавірусом китайського Уханя. Глава уряду зазначив, що евакуація громадян України питання кількох найближчих днів.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 лютого число померлих від спалаху коронавірусу на материковому Китаї досягло 1113 осіб, що на 97 осіб більше, ніж днем раніше.

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