Аэропорт Одессы возобновил международное авиасообщение

Фото: самолет (pixabay)

Названы первые рейсы с тремя странами

Сегодня, 15 июня, аэропорт "Одесса" возобновил международное сообщение. Названы первые рейсы с тремя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

Администрация аэропорта опубликовала первые рейсы, которые будут осуществлены с 15 по 28 июня. Так, авиакомпания Belavia будет осуществлять рейсы в направлении Минск ежедневно. Авиакомпания Wizz Air будет отправлять самолеты в Берлин по средам и воскресеньям, а в Будапешт по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что авиакомпания Windrose дважды на день будет осуществлять рейсы в Киев, а авиакомпания Международные авиалинии Украины в том же направлении будет отправлять самолеты по пятницам и воскресеньям.

В аэропорту также отмечают, что для въезда иностранцев в Украину, им необходимо будет иметь страховой полис, который компенсирует затраты, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования COVID-19. Однако это не касается дипломатов и тех, кто не имеет вид на жительство в Украине.

Также в ведомстве отмечают, что обязательную обсервацию будут проходить только те лица, которые прибывают, или являются гражданами тех стран, где количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. чел.

Напомним, для противодействия распространения коронавирусной инфекции государственную границу Украины было закрыто 27 марта. А с 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Домой с тех пор можно было вернуться через отдельные пункты пропуска на границе пешком, либо на собственном автотранспорте.

Добавим, что уже с сегодняшнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, с сегодняшнего дня украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.

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Автор: Андрей Козловский