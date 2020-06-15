Аеропорт Одеси відновив міжнародне авіасполучення

Фото: літак (pixabay)

Названі перші рейси з трьома країнами

Сьогодні, 15 червня, аеропорт "Одеса" відновив міжнародне сполучення. Названі перші рейси з трьома країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Одеса.

Адміністрація аеропорту опублікувала перші рейси, які будуть здійснені з 15 по 28 червня. Так, авіакомпанія Belavia здійснюватиме рейси у напрямку Мінська щодня. Авіакомпанія Wizz Air відправлятиме літаки до Берліну щосереди та щонеділі, а до Будапешту щопонеділка та щоп’ятниці.

Також повідомляється, що авіакомпанія Windrose двічі на день буде здійснювати рейси до Києва, а авіакомпанія Міжнародні авіалінії України у тому ж напрямку відправлятиме літаки щоп’ятниці та щонеділі.

В аеропорту також зазначають, що для в'їзду іноземців в Україну, їм необхідно буде мати страховий поліс, який компенсуватиме витрати, пов'язані з обсервацією і лікуванням у разі інфікування COVID-19. Однак це не стосується дипломатів та тих, хто не має посвідки на проживання в Україні.

Також у відомстві наголошують, що обов’язкову обсервацію проходитимуть лише ті особи, які прибувають, або є громадянами тих країн, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. чол.

Нагадаємо, задля протидії розповсюдження коронавірусної інфекції державний кордон України було закрито 27 березня. А з 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. До батьківщини від тоді можна було повернутись через окремі пункти пропуску на кордоні пішки, або на власному автотранспорті.

Додамо, що вже з сьогоднішнього дня в Україні відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення.

Крім того, з сьогоднішнього дня українці вже можуть полетіти в Албанію, США, Туреччину, Велику Британію.

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Автор: Андрій Козловський