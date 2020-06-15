Украина возобновляет международное авиасообщение: куда уже можно полететь

Фото: самолет (pixabay)

Аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов

С сегодняшнего дня Украина запускает международное авиасообщение. Украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Граждане могут полететь в эти страны при таких условиях:

Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;

Великобритания - карантин 14 дней;

Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию.

Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией - с 1 июля.

Киевский международный аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai в Дубай, Israir в Тель-Авив.

Кроме того, 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубаи, Остенде, Тель-Авива

В Украине для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. К странам "красной" зоны относятся те, где количество активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения.

Напомним, МАУ отменила почти все рейсы до августа, в расписании авиакомпании осталось 3 внутренние направления.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность проводить туристам в аэропортах тесты на коронавирус.

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Автор: Анастасия Рокитна