В Израиле произошло ЧП с самолетом Нетаньяху

Фото: самолет Нетаньяху (BelaazReporter)

Во время испытаний у самолета отказали тормоза

У пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отказали тормоза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Ynet.

Сообщается, что во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион (Израиль) отказала тормозная система. После один из тормозов задымился, к взлетной полосе вызвали пожарных.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов Израиля устанавливают детали происшествия и расследуют причины поломки.

Напомним, 3 сентября в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами.

Также РБК-Украина сообщало, что 12 сентября самолет, на котором прилетел премьер-министр Канады Джастин Трюдо, столкнулся с автобусом на аэродроме.

Инцидент произошел в Виктории, столице провинции Британская Колумбия. Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, на котором Джастин Трюдо путешествует во время своей избирательной кампании.