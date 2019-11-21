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Аеропорт Одеси припиняв роботу через поломку літака

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 15:51
Аеропорт Одеси припиняв роботу через поломку літака
Фото: інцидент в Одесі (dumskaya.net)

Приватний літак на кілька годин заблокував роботу аеропорту

Одеський аеропорт 21 листопада припиняв вильоти і посадки через поломку літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс до Дубая, при зльоті сталася поломка. В результаті інциденту літак тимчасово не приймав і не відправляв повітряні рейси.

За уточненою інформацією, у літака на зльоті підломилася стійка шасі. Станом на 14:00 робота аеропорту була відновлена в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у літака президента України Володимира Зеленського при підготовці до вильоту з Харкова відмовив двигун. За даними місцевих ЗМІ, поломка сталася з технічних причин. У зв'язку з цим виліт Зеленського до Миколаїва перенесли на три години, поки за президентом не прибув резервний борт.

До цього в жовтні у літака Boeing 767 прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відмовили гальма під час випробувального польоту в аеропорту Бен-Гуріона. В результаті інциденту літак задимівся, займання гасили пожежники.

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