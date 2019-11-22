Аэропорт "Одесса" возобновил работу

После дневного перерыва аэропорт "Одесса" возобновил выполнение рейсов с 22:00 и работает в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке.

"После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы, было подтверждено соответствие все нормам и не выявлено дополнительных повреждений, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии самолета Boeing рейса TK467 авиакомпании Turkish Airlines 22 ноября была приостановлена работа одесского аэропорта.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.