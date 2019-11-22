Аеропорт "Одеса" відновив роботу

Після денної перерви аеропорт "Одеса" відновив виконання рейсів з 22:00 та працює в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що у складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки.

"Після додаткової перевірки фахівцями злітно-посадкової смуги, було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень, тож було прийнято рішення про відновлення рейсів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через аварію літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines 22 листопада була призупинена робота одеського аеропорту.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.