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Аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 16:58
Аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение
Фото: аэропорт "Одесса" (wikipedia.org)

Воздушное движение было приостановлено до 22:00

Аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 22:00 из-за аварии самолета Boeing рейса TK467 авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как отметили в аэропорту, актуальное расписание рейсов будет отображено на онлайн-табло аэропорта.

"В связи с инцидентом с рейсом TK 467 воздушное движение приостановлено до 22:00", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров.

Сообщается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.

Также днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

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