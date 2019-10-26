Аэропорт "Львов" задержал и отменил ряд рейсов из-за тумана

Международный аэропорт "Львов" в связи с сильным туманом отменил и задержал ряд рейсов в субботу, 26 октября. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Так, в связи с погодными условиями был отменен рейс WZZ6735 по маршруту Львов-Братислава. Кроме того, авиарейсы WZZ1295 (Катовице-Львов) и RYR5438 (Дюссельдорф-Львов) были перенаправлены в аэропорт "Борисполь".

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживается рейс HY441 (Стамбул-Львов). Рейс из Стамбула задерживается до 11:00. В связи с поздним прибытием самолета из предыдущего рейса до 13:45 задерживается рейс THY442 (Львов-Стамбул).

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с туманом аэропорты Украины задерживают и отменяют авиарейсы. В частности, в аэропорту "Киев" в четверг, 24 октября, задерживались рейсы в Рим, Минск, Варшаву, Берлин, Мемминген и Дортмунд.

Также, РБК-Украина писало, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о тумане в Украине 26 октября. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.