Аеропорт "Львів" затримав та скасував ряд рейсів через туман

Міжнародний аеропорт "Львів" у зв'язку з сильним туманом скасував та затримав ряд авіарейсів у суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

Так, у зв'язку з погодними умовами було скасовано рейс WZZ6735 за маршрутом Львів-Братислава. Крім того, авіарейси WZZ1295 (Катовіце-Львів) та RYR5438 (Дюссельдорф-Львів) були перенаправлені до аеропорту "Бориспіль".

Також у зв'язку з несприятливими погодніми умовами затримується рейс HY441 (Стамбул-Львів). Рейс зі Стамбулу затримується до 11:00. У зв'язку з пізнім прибуттям літака з попереднього рейсу до 13:45 затримується рейс THY442 (Львів-Стамбул).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з туманом аеропорти України затримують та скасовують авіарейси. Зокрема, в аеропорту "Київ" у четвер, 24 жовтня, затримувалися рейси до Рима, Мінська, Варшави, Берліна, Меммінгена та Дортмунда.

Також РБК-Україна писало, що в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про туман в Україні 26 жовтня. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.