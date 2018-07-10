Аэропорт "Львов" временно прекратил обслуживать рейсы Yanair из-за задолженности

Новости Инфраструктура 10.07.2018 - 22:22
Фото (twitter.com/avianewscom)
Фото (twitter.com/avianewscom)

Сегодня предоставление услуг аэропортом было восстановлено в связи с частичным погашением задолженности

Международный аэропорт "Львов" сегодня, 10 июля, временно приостанавливал предоставление услуг авиакомпании YanAir из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Сообщается, что в компании сегодня приняли решение временно приостановить предоставление услуг авиакомпании YanAir по обслуживанию рейсов до возобновления финансовой дисциплины.

Аэропорт неоднократно предупреждал авиаперевозчика о приостановлении предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, предусмотренных договором.

В то же время сегодня авиаперевозчик частично погасил задолженность, и предоставление услуг аэропортом было восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Аэропорт &quot;Львов&quot; временно прекратил обслуживать рейсы Yanair из-за задолженности

Напомним, сегодня, 10 июля, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы Украины.

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Теги:  Львов,  аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС