Аэропорт "Львов" временно прекратил обслуживать рейсы Yanair из-за задолженности

Сегодня предоставление услуг аэропортом было восстановлено в связи с частичным погашением задолженности

Международный аэропорт "Львов" сегодня, 10 июля, временно приостанавливал предоставление услуг авиакомпании YanAir из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Сообщается, что в компании сегодня приняли решение временно приостановить предоставление услуг авиакомпании YanAir по обслуживанию рейсов до возобновления финансовой дисциплины.

Аэропорт неоднократно предупреждал авиаперевозчика о приостановлении предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, предусмотренных договором.

В то же время сегодня авиаперевозчик частично погасил задолженность, и предоставление услуг аэропортом было восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Напомним, сегодня, 10 июля, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы Украины.