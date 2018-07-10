Аэропорт "Львов" временно прекратил обслуживать рейсы Yanair из-за задолженности
Сегодня предоставление услуг аэропортом было восстановлено в связи с частичным погашением задолженности
Международный аэропорт "Львов" сегодня, 10 июля, временно приостанавливал предоставление услуг авиакомпании YanAir из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Сообщается, что в компании сегодня приняли решение временно приостановить предоставление услуг авиакомпании YanAir по обслуживанию рейсов до возобновления финансовой дисциплины.
Аэропорт неоднократно предупреждал авиаперевозчика о приостановлении предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, предусмотренных договором.
В то же время сегодня авиаперевозчик частично погасил задолженность, и предоставление услуг аэропортом было восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Напомним, сегодня, 10 июля, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы Украины.