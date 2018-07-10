Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы, - туроператор

Самолет Шарм-эль-Шейх-Харьков совершит посадку в аэропорту "Борисполь"

Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы Украины. Об этом сообщается на сайте туроператора Join UP.

Как отмечается, самолет Шарм-эль-Шейх - Харьков, который не может принять харьковский аэропорт, перевозит 330 туристов.

"Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Харьков на заказ туроператора Join UP!", - говорится в сообщении.

Как сообщается, самолет примет аэропорт "Борисполь" в 19:00.

Отмечается, что причиной отказа в принятии рейса стала доппроверка для подтверждения возможности принятия такого самолета в аэропорту Харькова.

"На время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушного судна типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из Киева будет отправлен и сегодняшний рейс Харьков - Шарм-эль-Шейх.

Туристам огранизован трансфер из Киева в Харьков и из Харькова в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что через 144 дня запустят поезд между Киевом и аэропортом "Борисполь".