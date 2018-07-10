Аеропорт "Львів" тимчасово припинив обслуговувати рейси Yanair у зв'язку з заборгованістю

Сьогодні надання послуг аеропортом було відновлено у зв'язку з частковим погашенням заборгованості

Міжнародний аеропорт "Львів" сьогодні, 10 липня, тимчасово припиняв надання послуг авіакомпанії YanAir у зв'язку з заборгованістю. Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні в компанії прийняли рішення тимчасово призупинити надання послуг авіакомпанії YanAir з обслуговування рейсів до відновлення фінансової дисципліни.

Аеропорт неодноразово попереджав авіаперевізника про призупинення надання послуг по обслуговуванню в разі невиконання фінансових зобов'язань, передбачених договором.

У той же час сьогодні авіаперевізник частково погасив заборгованість, та надання послуг аеропортом було відновлено, йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак з Єгипту через перевірки Державіаслужби України.