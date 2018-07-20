Аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines

Новости Общество 20.07.2018 - 13:37
Фото: пассажиры рейса (facebook.com flyernest)
Фото: пассажиры рейса (facebook.com flyernest)

Задерживаются четыре рейса из Милана и Неаполя во Львов и обратно

Международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов авиакомпании Ernest Airlines. Информация о задержке рейсов опубликована на сайте аэропорта.

Пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook, что рейс EG223 задерживается вылетом из Милана до 14:00 (по плану 9:00). Ориентировочное время прибытия во Львов 15:40.

Рейс EG278 задерживается вылетом из Львова в Неаполь до 16:40 (по плану 11:45)

Рейсы EG277 задерживается вылетом из Неаполя до 19:10 (по плану 14:40). Указано, что ориентировочное время прибытия во Львов 20:50.

Рейс EG224 задерживается вылетом из Львова в Милан (Бергамо) до 22:00 (по плану 17:35).

Аэропорт &quot;Львов&quot; сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines

Аэропорт &quot;Львов&quot; сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines
Аэропорт &quot;Львов&quot; сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines
 

Фото (lwo.aero)

Напомним, ранее Международный аэропорт "Львов" сообщал о задержке двух рейсов авиакомпании Azur Air.

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Теги:  Львов,  аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС