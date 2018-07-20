Аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines

Задерживаются четыре рейса из Милана и Неаполя во Львов и обратно

Международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов авиакомпании Ernest Airlines. Информация о задержке рейсов опубликована на сайте аэропорта.

Пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook, что рейс EG223 задерживается вылетом из Милана до 14:00 (по плану 9:00). Ориентировочное время прибытия во Львов 15:40.

Рейс EG278 задерживается вылетом из Львова в Неаполь до 16:40 (по плану 11:45)

Рейсы EG277 задерживается вылетом из Неаполя до 19:10 (по плану 14:40). Указано, что ориентировочное время прибытия во Львов 20:50.

Рейс EG224 задерживается вылетом из Львова в Милан (Бергамо) до 22:00 (по плану 17:35).

Фото (lwo.aero)

Напомним, ранее Международный аэропорт "Львов" сообщал о задержке двух рейсов авиакомпании Azur Air.