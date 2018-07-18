Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов Azur Air

Задерживаются рейсы Анталия-Львов и Львов-Анталия

Международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании Azur Air. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Так, аэропорт сообщает о задержке рейсов Анталия-Львов и Львов-Анталия.

"Рейс UTN3212 задерживается с вылетом из Анталии до 15:00 (по плану 10:35).

Ориентировочное время прибытия во Львов 17:00. Рейс UTN3211 соответственно задерживается с вылетом до 18:30 (по плану 14:45)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский туроператор Join UP сократил полетные программы в Анталию (Турция). В частности, сообщалось, что под сокращение попали рейсы 1010 туристов из Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона.

Причинами таких действий туроператор называл стабилизацию ситуации на туристическом рынке.