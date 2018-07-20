Аеропорт "Львів" повідомив про затримання чотирьох рейсів Ernest Airlines

Затримуються чотири рейси з Мілана і Неаполя до Львова і назад

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про затримання чотирьох рейсів авіакомпанії Ernest Airlines. Інформація про затримку рейсів опублікована на сайті аеропорту.

Прес-служба аеропорту повідомила у Facebook, що рейс EG223 затримується вильотом з Мілана до 14:00 (за планом 9:00). Орієнтовний час прибуття до Львова 15:40.

Рейс EG278 затримується вильотом зі Львова в Неаполь до 16:40 (за планом 11:45)

Рейси EG277 затримується вильотом з Неаполя до 19:10 (за планом 14:40). Зазначено, що орієнтовний час прибуття до Львова 20:50.

Рейс EG224 затримується вильотом зі Львова в Мілан (Бергамо) до 22:00 (за планом 17:35).

Фото (lwo.aero)

Нагадаємо, раніше Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляв про затримку двох рейсів авіакомпанії Air Azur.