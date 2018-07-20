Рейсы Вена-Львов-Вена отменены по техническим причинам

Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов Austrian Airlines, запланированных на 21 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Как отмечается, речь идет о рейсах из Вены во Львов и в обратном направлении.

"Рейсы AUA383/384 на линии Вена-Львов-Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменены по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту "Львов" объявили о задержке четырех рейсов Ernest Airlines. До этого сообщалось о задержке двух рейсов Azur Air в том же аэропорту.

Отметим, ранее в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых сообщалось" о кризисе на украинском туристическом рынке, первые признаки которого стали отмечаться еще в мае текущего года.