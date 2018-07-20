Аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів Austrian Airlines

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 15:57
Ілюстративне фото (twitter.com/_austrian)
Ілюстративне фото (twitter.com/_austrian)

Рейси Відень-Львів-Відень скасовано з технічних причин

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів Austrian Airlines, запланованих на 21 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook.

Як зазначається, мова йде про рейси з Відня до Львову і у зворотньому напрямку.

"Рейси AUA383/384 на лінії Відень-Львів-Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано з технічних причин", - йдеться у повідомленні.

Аеропорт &quot;Львів&quot; повідомив про скасування двох рейсів Austrian Airlines

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту "Львів" оголосили про затримку чотирьох рейсів Ernest Airlines. До цього повідомлялося про затримку двох рейсів Azur Air в тому ж аеропорту.

Відзначимо, раніше в матеріалі РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинокповідомлялося про кризу на українському туристичному ринку, перші ознаки якої стали проявлятися ще в травні поточного року.

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Теги:  Львів,  аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС