Аэропорт Кракова приостановил работу из-за тумана

Аэропорт города Краков "Балице" временно приостановил работу из-за густого тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, самолеты не вылетают из аэропорта, а те, что должны были приземлиться там, направляют в другие аэропорты.

С утра несколько десятков рейсов были перенаправлены в аэропорты Катовице, Вроцлава, Варшавы и Остравы.

Некоторые авиакомпании доставляют пассажиров в другие аэропорты.

Как подчеркивают органы аэропорта, важнейшей является безопасность пассажиров.

Ожидается, что густой туман сохранится до полудня субботы, 18 января.

Напомним, 14 января из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эш-Шейха. Экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Кроме того, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.