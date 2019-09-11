Аэропорт "Киев" возобновит работу 12 сентября

Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты с 9 утра 12 сентября

Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского возобновит свою работу с 9 утра 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в аэропорту завершен ремонт взлетно-посадочной полосы.

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В конце все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - отмечается в сообщении.

Фото (facebook.com/airportkiev)

Напомним, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не обслуживает пассажиров с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, перенесли в Международном аэропорту "Борисполь". Их разделили между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Ранее аэропорт "Киев" приостанавливал работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines. Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу, выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.