Аэропорт "Киев" приостановил работу из-за инцидента с самолетом

Иллюстративное фото (facebook.com / airportkiev)

Работа аэропорта заблокирована

Ночью пятницы, 12 июля, в аэропорту "Киев" им. В. Сикорского самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines при посадке выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Как сообщается, Boeing 737, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы с борта и доставлены в терминал "А".

"В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. В. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

РБК-Украина писало, что 10 июля лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты и прием авиарейсов в связи с проблемами системы контроля воздушного трафика. Технические проблемы возникли в диспетчерской башни аэропорта.