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Аеропорт "Київ" відновить роботу 12 вересня

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 15:45
Аеропорт "Київ" відновить роботу 12 вересня
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Аеропорт почне приймати пасажирів і літаки з 9 ранку 12 вересня

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського відновить свою роботу з 9 ранку 12 вересня. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що в аеропорту завершено ремонт злітно-посадкової смуги.

"Вже в 9.00, 12 вересня, той час коли термінали оживуть і будуть наповнені пасажирами. Час, коли на злітну смугу будуть сідати літаки. В кінці все, що запланували, реалізували, всі роботи виконані, останні доопрацювання", - наголошується в повідомленні.

Фото (facebook.com/airportkiev)

Нагадаємо, аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговує пасажирів з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, перенесли до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Їх розділили між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines. Boeing 737, що виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу, викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака знаходилися 139 пасажирів і 5 членів екіпажу.

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