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Аэропорт "Киев" возобновил работу

НовостиОбщество    15.06.2018 - 01:19
Фото: аэропорт "Киев" (iev.aero)
Фото: аэропорт "Киев" (iev.aero)

Аэропорт восстановил работу в 23.35

Аэропорт "Киев" восстановил работу в 23.35. Об этом говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35", - говорится в сообщении.

 

Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23.35. Слідкуйте за статусом рейсів на он-лайн табло аеропорту http://iev.aero/

Опубліковано Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport 14 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" закрыли из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo.

Так, в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

Кроме того, на борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета.

Ранее было принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.

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Теги публикации: Киев, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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