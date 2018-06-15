Аеропорт відновив роботу о 23.35

Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23.35. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.

"Аеропорт "Київ" відновив роботу в 23.35", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23.35. Слідкуйте за статусом рейсів на онлайн-табло аеропорту http://iev.aero/ Опубліковано Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" закрили через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo.

Так, о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу.

Крім того, на борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту.

Раніше було прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня.