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Аеропорт "Київ" відновив роботу

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 01:19
Фото: аеропорт "Київ" (iev.aero)
Фото: аеропорт "Київ" (iev.aero)

Аеропорт відновив роботу о 23.35

Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23.35. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.

"Аеропорт "Київ" відновив роботу в 23.35", - йдеться в повідомленні.

 

Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23.35. Слідкуйте за статусом рейсів на онлайн-табло аеропорту http://iev.aero/

Опубліковано Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" закрили через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo.

Так, о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу.

Крім того, на борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту.

Раніше було прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня.

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Теги публікації: Київ, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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