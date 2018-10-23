Метро из аэропорта в Жулянах на Троещину решили построить до 2025 года

Фото: метро (РБК-Украина)

Линия пройдет через центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города и Подол

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 октября 2018 года №1882.

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города, Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновска" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.

"Этой линией будет обеспечено транспортное обслуживание жителей нескольких районов г. Киева", - отмечается в документе.

Напомним, в ноябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве с китайским консорциумом по строительству 4-й ветки метро. Стоимость строительства оценивают в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечено за счет кредита от китайских финансовых учреждений. Проект предусматривает строительство новой линии метрополитена протяженностью почти 18 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Предполагается, что срок строительства - 5 лет.