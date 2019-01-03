Аеропорт "Київ" збільшив кількість пасажирів у 1,5 рази

Фото: аеропорт Київ (facebook.com-airportkiev)

Найбільш популярними напрямками були Мінськ, Шарм-єль-Шейх і Варшава

Міжнародний аеропорт "Київ" за 2018 рік обслужив 2 млн. 812 тис. 300 пасажирів, що на 51,9% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

За даними прес-служби, кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах? - 2 727,5 тис., на внутрішніх рейсах - 84,8 тис. пасажирів.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2018 року - Мінськ (Білорусь), Шарм-єль-Шейх (Єгипет), Варшава ( Польща), Анкара (Туреччина), Дубай (ОАЕ), Анталія (Туреччина), Рим (Італія); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. У пояснювальній записці до документу зазначається, що траса лінії проляже від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Як повідомляло РБК-Україна, у міжнародному аеропорті "Київ" ім. Ігоря Сікорського планують суттєво розширити термінал А та вдвічі збільшити його пропускну здатність. Проект оцінюється у 630 млн грн, а роботи планують завершити в травні 2019 року. У результаті площа терміналу А збільшиться на 9,5 тис. кв. м.