Аэропорт "Киев" сократит половину сотрудников

Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com airportkiev)

На двух предприятиях аэропорта работает около 2 тысяч человек

Международный аэропорт "Киев" решил сократить половину работников предприятия. Причинами такого решения называются последствия коронакризиса и отсутствие помощи от государства.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общее число сотрудников, работающих в аэропорту, составляет около 2 тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тысяч сотрудников.

"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - отметил гендиректор компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.

Левченко объяснил, что прощаться с работниками аэропорту приходится, поскольку на их подготовку уходит много денег.

В компании заявили, что столкнулись с множеством проблем из-за коронакризиса. При этом со стороны властей Киева и страны в целом не поступило никакой помощи, несмотря на постоянные обращения руководства аэропорта.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить", - заявили в компании.

В аэропорту "Киев" также сообщили, что на данный момент каждое подразделение авиапредприятия решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.

Напомним, поскольку эпидемиологическая ситуация в Киеве ухудшалась, аэропорт "Киев" прекращал свою работу.

Позже, однако, карантин в столице ослабили и работу аэропорта восстановили.

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Автор: Роман Калиниченко