Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы

Фото: самолет (flyuia.com)

Гражданам советуют следить за расписанием рейсов и уточнять информацию в авиакомпаниях

Сегодня, 16 июня, международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские рейсы. Такое решение было принято из-за продления карантина в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Таким образом аэропорт не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17 июня. Администрация аэропорта рекомендует следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Фото: расписание рейсов (iev.aero/departures)

Напомним, ранее сообщалось, что со вчерашнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев, которые планируют выехать за границу, однако в ведомстве советуют воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней нужды.

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Автор: Андрей Козловский