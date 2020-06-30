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Аеропорт "Київ" скоротить половину працівників

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 13:58
Аеропорт "Київ" скоротить половину працівників
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com airportkiev)

На двох підприємствах аеропорту працює близько 2 тисяч осіб

Міжнародний аеропорт "Київ" вирішив скоротити половину працівників підприємства. Причинами такого рішення називаються наслідки коронакризи і відсутність допомоги від держави.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Загальне число співробітників, що працюють в аеропорту, становить близько 2 тисяч осіб. В суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

"На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, у тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - зазначив гендиректор компанії "МАЙСТЕР-АВІА" Олег Левченко.

Левченко пояснив, що прощатися з працівниками аеропорту доводиться, оскільки на їх підготовку йде багато грошей.

У компанії заявили, що зіткнулися з безліччю проблем через коронакризу. При цьому з боку влади Києва і країни в цілому не надійшло жодної допомоги, незважаючи на постійні звернення керівництва аеропорту.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише через кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити", - заявили в компанії.

В аеропорту "Київ" також повідомили, що на цей час кожен підрозділ авіапідприємства вирішує, кого з працівників звільнити і як оптимізувати роботу.

Нагадаємо, оскільки епідеміологічна ситуація в Києві погіршувалася, аеропорт "Київ" припиняв свою роботу.

Пізніше, однак, карантин у столиці послабили й роботу аеропорту відновили.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиїваэропортЖуляны
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