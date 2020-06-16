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Аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 09:53
Аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси
Фото: літак (flyuia.com)

Громадянам радять стежити за розкладом рейсів та уточнювати інформацію в авіакомпаніях

Сьогодні, 16 червня, міжнародний аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні пасажирські рейси. Таке рішення було прийнято через продовження карантину у Києві.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Таким чином аеропорт не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17 червня. Адміністрація аеропорту рекомендує стежити за розкладом рейсів та уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Аеропорт &quot;Київ&quot; скасував всі міжнародні рейсиФото: розклад рейсів (iev.aero/departures)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з учорашнього дня в Україні відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення.

Крім того, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації для українців, які планують виїхати за кордон, однак у відомстві радять утриматися від поїздок за межі України без крайньої потреби.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Київаэропортрейсы
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