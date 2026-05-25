Аеропорт Калінінграда вперше з початку війни закрили для польотів

В аеропорту "Храбово" у Калінінграді вперше з початку повномасштабної війни ввели обмеження на прийом і виліт повітряних суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Росавіації.
"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", - пише пресслужба компанії.
Згідно даними аеропорту, станом на 19:30 на виліт затримуються три літаки (два зі Санкт-Петербурга, один з Пермі). До Калінінграда запізнюється один рейс з Нижнього Новгорода.
У мережі також пишуть, що десятки рейсів зараз кружляють у небі і не мають змоги приземлитися в аеропорту.
Варто зазначити, що відстань від "Храбово" до кордону з Україною перевищує 800 км.
Нагадаємо, на початку червня РФ планує майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.
Водночас у країні-агресорці передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси, які виконують польоти до аеропортів і з них.
Нещодавно на півдні Росії зупиняли роботу 13 аеропортів - після того, як дрон нібито влучив у будівлю служби аеронавігації в Ростові-на-Дону.
Росіяни заявили, що була атакована адміністративна будівля філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії". Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.