Аеропорт Калінінграда вперше з початку війни закрили для польотів

21:20 25.05.2026 Пн
2 хв
Чим пояснили таке рішення у Росавіації?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: аеропорт "Храбово" закрили для злетів і посадок літаків (Getty Images)

В аеропорту "Храбово" у Калінінграді вперше з початку повномасштабної війни ввели обмеження на прийом і виліт повітряних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Росавіації.

Читайте також: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", - пише пресслужба компанії.

Згідно даними аеропорту, станом на 19:30 на виліт затримуються три літаки (два зі Санкт-Петербурга, один з Пермі). До Калінінграда запізнюється один рейс з Нижнього Новгорода.

У мережі також пишуть, що десятки рейсів зараз кружляють у небі і не мають змоги приземлитися в аеропорту.

Варто зазначити, що відстань від "Храбово" до кордону з Україною перевищує 800 км.

Нагадаємо, на початку червня РФ планує майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.

Водночас у країні-агресорці передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси, які виконують польоти до аеропортів і з них.

Нещодавно на півдні Росії зупиняли роботу 13 аеропортів - після того, як дрон нібито влучив у будівлю служби аеронавігації в Ростові-на-Дону.

Росіяни заявили, що була атакована адміністративна будівля філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії". Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

