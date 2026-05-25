RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

21:20 25.05.2026 Пн
2 мин
Чем объяснили такое решение в Росавиации?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: аэропорт "Храбово" закрыли для взлетов и посадок самолетов (Getty Images)

В аэропорту "Храбово" в Калининграде впервые с начала полномасштабной войны ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пишет пресс-служба компании.

Согласно данным аэропорта, по состоянию на 19:30 на вылет задерживаются три самолета (два из Санкт-Петербурга, один из Перми). В Калининград опаздывает один рейс из Нижнего Новгорода.

В сети также пишут, что десятки рейсов сейчас кружат в небе и не имеют возможности приземлиться в аэропорту.

Стоит отметить, что расстояние от "Храбово" до границы с Украиной превышает 800 км.

Напомним, в начале июня РФ планирует почти полностью закрыть небо над Москвой для гражданской авиации. Ограничения коснутся полетов на высотах до 5100 метров.

В то же время в стране-агрессоре предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.

Недавно на юге России останавливали работу 13 аэропортов - после того, как дрон якобы попал в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Россияне заявили, что было атаковано административное здание филиала компании "Аэронавигация Юга России". Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКалининградАэропорт