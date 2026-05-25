Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

В аэропорту "Храбово" в Калининграде впервые с начала полномасштабной войны ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Росавиации.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пишет пресс-служба компании.
Согласно данным аэропорта, по состоянию на 19:30 на вылет задерживаются три самолета (два из Санкт-Петербурга, один из Перми). В Калининград опаздывает один рейс из Нижнего Новгорода.
В сети также пишут, что десятки рейсов сейчас кружат в небе и не имеют возможности приземлиться в аэропорту.
Стоит отметить, что расстояние от "Храбово" до границы с Украиной превышает 800 км.
Напомним, в начале июня РФ планирует почти полностью закрыть небо над Москвой для гражданской авиации. Ограничения коснутся полетов на высотах до 5100 метров.
В то же время в стране-агрессоре предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.
Недавно на юге России останавливали работу 13 аэропортов - после того, как дрон якобы попал в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.
Россияне заявили, что было атаковано административное здание филиала компании "Аэронавигация Юга России". Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.